قاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس إلى فوز صريح على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المنقوص 118-109، بتسجيله 31 نقطة و16 متابعة، معيدا حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).



وقال أنتيتوكونمبو «الفوز هو دائما شعور رائع. حاولت فقط أن أكون تنافسيا والقيام بكل شيء للخروج بالفوز. هذا ما يريده الفريق مني، هذا ما يحتاجه الفريق مني». ويأتي هذا الفوز بعد يوم من زيارة الفريق للبيت الأبيض في ضيافة الرئيس الأميركي جو بايدن لتكريمه على فوزه باللقب الموسم الماضي. لكن في الوقت الحالي يبدو الفريق بعيدا عن مستوى البطل بعد أن تلقى ست هزائم في مبارياته الإحدى عشرة الأولى.



وأضاف غرايسون ألين 25 نقطة وبوبي بورتيس 19 مع 10 متابعة لصالح باكس. في سياق آخر، تلقى الصربي نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي عقوبة إيقاف لمباراة واحدة بعد تدخله العنيف على ماركيف موريس خلال فوز فريقه دنفر ناغتس على ميامي هيت الإثنين عندما حقق أول تريبل دابل هذا الموسم قبل أن يطرد آخر اللقاء.



وسيغيب يوكيتش عن مباراة فريقه ضد إنديانا بايسرز الأربعاء.



وتصدى يوكيتش لكرة بام أديبايو لاعب هيت، وعندما كان يخرج الكرة إلى المقلب الآخر من الملعب تدخل موريس بكوعه من الجهة الجانبية، ليرد الصربي ويدفعه بقوة من ظهره ما أدى إلى سقوطه أرضا وتدخل الطاقم الطبي، ليطردا معا.



وغرم موريس بـ 50 ألف دولار لارتكابه خطأ قويا عن قصد.