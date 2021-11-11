تعهد مهاجم مان يونايتد ومنتخب انجلترا لكرة القدم ماركوس راشفورد بمواصلة حملته لمساعدة الأطفال المحرومين بعدما منحه الأمير وليام وسام الامبراطورية البريطانية.



وتم تكريم راشفورد (24 عاما) بعد الحملة التي قام بها تجاه الأطفال المحرومين وضمان عدم تعرضهم للجوع خلال جائحة «كوفيد-19».



وقد منحه الأمير وليام، الذي يرأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ايضا، وسام الإمبراطورية البريطانية في حفل اقيم بقلعة وندسور اعترافا بإنجازه وخدمة بلاده.



وأكد راشفورد أنه سيمنح هذا الوسام لوالدته ميلاني التي قامت بتربيته الى جانب أشقائه الأربعة، وقال «أحاول منح الأطفال الأشياء التي لم أكن أملكها عندما كنت طفلا، أحاول منحهم فرصة وأعتقد أنهم يستحقونها».