تسعى البرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب العالمية (5 مرات)، والتي لم تغب أبدا عن نهائيات كأس العالم إلى حجز بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022، عندما تستضيف كولومبيا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية.

حتى التعادل قد يكفي البرازيل في حال خسارة الأوروغواي الخامسة على أرضها أمام الأرجنتين. وتتصدر البرازيل برصيد 31 نقطة متقدمة بفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الرابع الذي سيضمن تأهله مباشرة أيضا إلى النهائيات في حين يخوض الخامس الملحق.

ونظرا لشبه ضمان التأهل، فإن الصحف البرازيلية تحدثت عن توجه مدرب المنتخب تيتي الى الدوحة لمتابعة مباريات بطولة كأس العرب التي تنطلق في 30 الجاري والتعرف عن كثب على الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم العام المقبل.

وفاجأ تيتي الجميع من خلال استدعائه صانع ألعاب برشلونة فيليبي كوتينيو بعد غياب أكثر من عام، وذلك لتعرضه لإصابة في ركبته اضطرته للخضوع إلى 3 عمليات جراحية وأبعدته نحو 9 أشهر عن الملاعب. وقال كوتينيو: «أشعر بفخر كبير للدفاع عن ألوان منتخب بلادي». وسيطرت البرازيل بشكل كبير على التصفيات وفازت في 10 من أصل 11 مباراة خاضتها حتى الآن، مقابل تعادل واحد كان سلبيا مع كولومبيا الشهر الماضي.

ويعود إلى صفوف كولومبيا صانع ألعاب الريان القطري خاميس رودريغيز، في المقابل سيفتقد «لوس كافيتيروس» هدافه راداميل فالكاو المصاب والذي سيبتعد عن الملاعب لحوالي شهر، وتنافس كولومبيا التي تعادلت في آخر 3 مباريات، في صلب منافسة ثلاثية على انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة مباشرة حيث تحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة متفوقة على الأوروغواي بفارق الأهداف ومتخلفة بفارق نقطة واحدة عن الإكوادور الثالثة. وتأمل الإكوادور مفاجأة التصفيات، في تعزيز آمالها ببلوغ النهائيات عندما تستضيف فنزويلا صاحبة المركز الأخير.

وتلعب أيضا الپاراغواي (12 نقطة) مع تشيلي (13) والبيرو (11) مع بوليفيا (12). ويتأهل أول 4 منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض الخامس ملحقا دوليا.