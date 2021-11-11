واصلت البريطانية ايما رادوكانو المصنفة 20 عالميا عروضها المخيبة منذ تتويجها بطلة في فلاشينغ ميدوز الاميركية للتنس بخروجها المبكر من دورة لينتس النمساوية للتنس بسقوطها أمام الصينية المغمورة وانغ جي يو المصنف 106 عالميا 1-6 و7-6 (7-0) و5-7. وكانت رادوكانو ابنة الثامنة عشرة التي حققت مفاجأة مدوية عندما باتت أول لاعبة غير مصنفة تتوج بطلة في إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، تخوض ثالث دورة لها منذ هذا التتويج في سبتمبر، وقد خسرت في أول امتحان لها بسقوطها أمام البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش في الدور الأول من دورة إنديان ويلز الاميركية مطلع أكتوبر، ثم خرجت من الدور ربع النهائي من دورة ترانسيلفينيا الرومانية أواخر الشهر الماضي، قبل أن تودع باكرا أمس أيضا.