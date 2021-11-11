عادل الشنان



قام وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع صباح أمس بجولة على بعض قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية والالتقاء بموظفيها للاستماع إلى آرائهم والوقوف على سير الأعمال ومتابعتها بالإضافة إلى لزيارة تفقدية لعدد من الإدارات مثل: التوزيع والتوثيق، والشؤون المالية، والميزانية والتوريدات، وبدل الإيجار، والبحوث الإسكانية، والعلاقات العامة والإعلام واستمع الى الكوادر الوطنية بالمؤسسة وشرحهم التفصيلي لآلية عمل كل قطاع على حدة. وحث الشايع الموظفين على أهمية الاهتمام بالمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لشرح معاملاتهم وتولي أمر إنجازها وفق النظم والقوانين واللائحة المعمول بها وإنجاز معاملاتهم بأفضل صورة وأسرع وقت ممكن حتى لا يتكبدوا عناء الانتظار او المشقة في أي إدارة بالمؤسسة.



وأثنى على جهود الكوادر الوطنية في أدائهم وتفانيهم بالعمل لإنجاز معاملات المواطنين، كما وجه بشكل مباشر المسؤولين بوضع الحلول اللازمة لتذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين، مطالبا الجميع بتقديم كل ما هو أفضل من أجل الكويت وأهلها من باب المسؤولية الوطنية التي تتطلب التعاون والتكاتف والتفاني بالعمل وتطويره بما يخدم المصلحة العامة.