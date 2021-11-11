ترقُّب قبول استقالة الحكومة.. وتسمية رئيس الوزراء.. ولا ترشيحات لأسماء وزراء جدد حتى الآن

مريم بندق

أعربت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن تطلعها لإعلان الحكومة الجديدة خلال فترة أسبوعين المنصوص عليها في الدستور كما في حالة إعلان نتائج الانتخابات، متوقعة عدم تكرار تأخرها لاستثمار فترة دور الانعقاد الثاني تعويضا عن الدور الأول، ومشيرة إلى ترقب قبول استقالة الحكومة، وتسمية رئيس الوزراء، مشددة على أنه لم تطرح أي ترشيحات أسماء وزراء جدد حتى الآن.

وقالت المصادر إن إعلان تقدم الحكومة باستقالتها كفيل بإسباغ الصفة القانونية على الإجراءات التي تستتبع الاستقالة حتى وإن لم ينشر مرسوم قبول استقالتها رسميا. وأوضحت المصادر أنه يتم بموجب اعلان استقالة الحكومة وقف كل القرارات والإجراءات الاعتيادية والروتينية التي لا تتسم بتصريف العاجل من الأمور.

وكشفت المصادر عن انه بموجب هذه الاستقالة سيتم تأجيل البت في فتح النظام الآلي لتجديد إقامات الـ 60 حتى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الحاجة الى صياغة اتفاق تطبيق التأمين الشامل الموحد بالتنسيق بين وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة القوى العاملة د.عبدالله السلمان واتحاد شركات التأمين. وأكدت المصادر ان تعميم ديوان الخدمة المدنية الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية ووقف شغل الوظائف الإشرافية والنقل والندب والإعارة وسحب أي قرارات صدرت اعتبارا من 8 الجاري قانوني وجاء تحوطا حتى وإن لم يصدر مرسوم تكليف الحكومة بتصريف العاجل. وجددت المصادر القول بأن موافقة مجلس الأمة على طلب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها الى نهاية دور الانعقاد الحالي قد سقطت باستقالة الحكومة، وفي حال إعادة تكليف رئيس الوزراء ذاته فإنه يعتبر رئيس وزراء جديدا.

وبسؤال المصادر : هل في حالة تعيين اسم جديد رئيسا للوزراء هل يطلب منه سحب الطلب؟ أجابت: طبعا لا، وهذا ينسحب على سمو الشيخ صباح الخالد الذي ستكون إعادة تعيينه رئيسا للوزراء كرئيس وزراء جديد.