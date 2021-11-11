بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأميركية الفريق طيار غروغري جوليت موضوعات عسكرية مشتركة. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الفريق الصالح استقبل الفريق جوليت والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، وتم خلال الاجتماع تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.



حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر ومعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن وليد السردي ومساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.



كما بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الصديقة الفريق أول بحري محمد أمجد خان نيازي موضوعات عسكرية مشتركة.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الفريق الركن الصالح اجتمع مع الفريق أول نيازي يرافقه السفير الباكستاني لدى البلاد سيد سجاد حيدر بمناسبة زيارته للبلاد، وتم خلال الاجتماع تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.



حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر ومعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن وليد السردي وآمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.