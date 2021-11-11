بشرى شعبان



كشف مصدر خاص بالهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء»، عن أن تنفيذ تجديد إذن العمل لمن بلغ الـ 60 عاما من حملة الثانوية وما دون مازال ينتظر تزويد الهيئة بآلية التأمين الصحي الخاص.



وبين المصدر أن القرار أصبح نافذا فور اعتماده من مجلس إدارة الهيئة الذي عقد برئاسة وزير التجارة د.عبدالله السلمان والتنفيذ فور صدوره بعد وضع آلية الضمان الصحي الخاص من قبل الجهة المعنية، متوقعا ان تكون شاملة ثلاث فئات للتأمين ولكل فئة رسم محددة وفقا للضوابـط والشــروط المعتمدة في حالات التأمين الخاصة، وأن يصدر القرار قبل نهاية الأسبوع المقبل ويتم رفع حظر التجديد عن الفئة المستهدفة وفور إجراء التأمين الصحي ورفع المعاملة عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة يتم التجديد تلقائيا.



وعن رسوم التأمين، أوضح المصدر قائلا: يتم تحديده وفقا للآلية، وعن شمول القرار لجميع من بلغ الـ 60 بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية، أكد المصدر انه حاليا فقط لحملة الثانوية، أما شمول فئات اخرى فهو أمر خاضع لقرارات تعديل الرسوم التي تجري دراستها.