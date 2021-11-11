استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري محمد أمجد خان، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في الكويت سيد سجاد حيدر والوفد المرافق لهما، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. ورحب وكيل الحرس الوطني بالوفد الصديق، ونقل إليه تحيات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.



وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني، في ظل العلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والزيارات والمشاركة في التمارين والدورات العسكرية والأمنية. وتخلل اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون العسكري المشترك من خلال عقد تدريبات مشتركة مع الصاعقة والقوات الخاصة والبحرية الباكستانية، وعقد دورات تدريبية لمنتسبي الحرس الوطني.



حضر اللقاء المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح، والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض محمد طواري، وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد، وعدد من كبار القادة.