وجه النائب حمدان العازمي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء بشأن سياسة الإحلال والتكويت في الوزارات والجهات التابعة. ونص السؤال على التالي:



يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1 ـ عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين في وزاراتكم والجهات التابعة لكم، مع تزويدي بصورة ضوئية عن عقد كل مستشار غير كويتي ومؤهله العلمي والراتب والبدلات التي يتقاضاها، وتاريخ انتهاء عقده.



2 ـ ما إجراءاتكم تجاه سياسة الإحلال والتكويت في الجهات المذكورة أعلاه؟ وما المعوقات التي تحول دون الاستعجال في تنفيذ سياسة الإحلال والتكويت؟ مع إفادتي بخططكم المستقبلية لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن.



3 ـ كم عدد الموظفين الوافدين في الجهات المذكورة أعلاه، وما المعوقات التي تحول دون تكويت الوظائف التي يشغلونها خصوصا في ظل وجود قائمة انتظار للمواطنين العاطلين عن العمل وينتظرون فرص عمل في هذه الجهات؟