وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب عدم عقد الدورات التدريبية التخصصية المؤهلة لوظائف معاوني القضاء لأكثر من سنة ما ترتب عليه تحمل الموظفين أعباء المهن المدرجة ضمن معاوني القضاء من دون تعديل مسمياتهم الوظيفية ومن دون صرف المستحقات المالية لهم؟



2 ـ كشف بعدد الموظفين العاملين في الوظائف المعاونة للقضاء من دون نقلهم من الكادر العام نظرا لعدم عقد الدورات المذكورة سالفا.