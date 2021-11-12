سلطان العبدان



قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا بإضافة فئات جديدة إلى قانون استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة لجهة إضافة فئات جديدة. وقال العتيبي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان القانون نص على أن يستحق المساعدة كل كويتي ليس له دخل أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة بموجب هذا المرسوم.



وأضاف: وحيث إنه توجد بعض الحالات التي تعاني من ظروف قهرية تجعلها دون الحد الأدنى من مستوى المعيشة ولا يشملها قانون المساعدات، لذا نقترح إضافة فئات جديدة للمستحقين وهي أصحاب العجز المادي من صغار السن دون سن 18 الذين يكونون تحت رعاية أمهاتهم المطلقات غير الكويتيات والأيتام الذين ليس لهم دخل بعد وفاة الأب دون مصدر دخل أو عمل ولا تصرف لهم مساعدة لاحتساب دخل الأم الموظفة.



وقال العتيبي ان من ضمن الفئات المشمولة هجر أو هروب الزوج لأسرة كويتية من أم وأبناء ليس لديهم عائل أو دخل بسبب هجر الزوج أو هروبه خارج البلاد لأي سبب، مشيرا إلى ان الاقتراح شمل تعديل فئة اليتيم على النحو الذي يحدد صفته وهو يتيم الأب أو مجهول الأب من أم كويتية ولو تزوجت أمه أو مجهول الوالدين وألا يكون من المودعين في دور الرعاية الاجتماعية والأيتام الذكور فوق 18 سنة إلى 20 سنة وليس لهم عائل.