القاهرة - سامي عبدالفتاح



بهدف حصد الثلاث نقاط وتأكيد التأهل الى الجولة النهائية في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر 2022)، يخوض منتخب مصر مواجهة «السهل الممتنع» أمام منتخب انغولا، ضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات افريقيا، وذلك في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الكويت في العاصمة لواندا، وهو اللقاء الذي يجمع بين منتخب مصر متصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط ومتذيل المجموعة انغولا بـ 3 نقاط فقط، بينما يلتقي المتنافسان الآخرين ليبيا بـ 6 نقاط والغابون بـ 4 نقاط في مباراة قد ترسم ملامح المتأهل عن المجموعة مبكرا وقبل الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل.



وقد حذر المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش لاعبيه من أن المنتخب الأنغولي سيكون شرسا في مباراة اليوم لينتزع تقديرا معنويا على حساب «الفراعنة» حيث لا أمل له في التأهل بأي حسابات، كما يحرص كيروش على الفوز اليوم وفي مباراة الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل أمام الغابون لتحقيق العلامة الكاملة منذ توليه قيادة المنتخب ليكون الفريق في التصنيف الأول قبل إجراء قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية التي ستجرى في 18 ديسمبر المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، من خلال لقاء يجمعه مع أحد المنتخبات ذهابا وإيابا ليتأهل الفائز إلى كأس العالم.



وافريقيا أيضا، اقترح النادي الأهلي يوم 23 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة كأس السوبر القارية التي سيواجه فيها نظيره المغربي الرجاء البيضاوي.



وكان الاتحاد الأفريقي قد خاطب الناديين، الأهلي والرجاء، مقترحا عليهما أكثر من موعد للقاء، وطالبهما بتقديم اقتراحات، من أجل اعتماد الموعد النهائي للمباراة، وإبلاغ الناديين به رسميا في وقت لاحق.



ويتواجد حاليا في ابوظبى مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ لتحديد مقر اقامة الفريق وملعب التدريب، وخلال تواجده أدلى بتصريحات مهمة إلى «قناة ابوظبى الرياضية» كشف خلالها عن أن الأهلي لم يفاوض مطلقا لاعب الزمالك مصطفى محمد المعار إلى جالطا سراي التركي، كما أن الأهلي تلقى بالفعل عرضين رسميين لبيع المالي أليو ديانغ، إلا انهما كانا دون المستوى المالي المناسب للاعب وللأهلي.



وعن تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، قال عبد الحفيظ: «نتعامل مع معلول كلاعب مصري ولا مشكلة في تجديد عقده فالأمر منته».



من جهة أخرى، قدم الاتحاد المصري لكرة القدم طلبا إلى اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بإجراء تعديل على القائمة المبدئية للمنتخب الوطني في البطولة التي سيتم اختيارها بشكل نهائي 19 الجاري.



وجاء في طلب الاتحاد، أنه تفاديا لتضارب المواعيد بين موعد البطولة والكونفدرالية الأفريقية التي يخوض خلالها ناديا بيراميدز والمصري البورسعيدي مباراتين في 5 ديسمبر المقبل، نظرا لأن كل فريق يحتاج خلال تلك المباراتين عددا من اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب في البطولة التي تقام بالدوحة اعتبارا من نهاية نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.