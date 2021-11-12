بيروت - ناجي شربل



أهدر لبنان فرصة تحقيق فوزه الثاني في تصفيات الدور الحاسم الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، إذ تقدم على إيران بهدف نظيف طوال 90 دقيقة، قبل أن يقلب الضيوف الطاولة في مصلحتهم ويحققون فوزا غاليا 2-1 في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر أمس الخميس على ملعب صيدا البلدي خلف أبواب موصدة بوجه الجمهور في المرحلة الخامسة، الأولى إيابا، من المجموعة الأولى. وتجمد رصيد لبنان رصيده عند 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارتين، في حين احتفظت إيران بصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية.



وسجل حسن «سوني» سعد إصابة التقدم للبنان بالدقيقة 37 اثر تلقيه كرة طويلة من خارج المنطقة قرب القائم الأيمن لمرمى الحارس الإيراني، فامتصها بصدره وحضرها وأرسلها من الزاوية الضيقة إلى الشباك، مكررا ما فعله رضا عنتر على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية يوم سجل هدف الفوز على إيران برأسه في التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل.



وفي الدقيقة 91، سجل سرادار أزمون هدف التعادل لإيران، فيما أطلق أحمد نورالله رصاصة الرحمة على آمال عشاق «الأرز» بتسجيله هدف الفوز القاتل في الثانية الأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضائع المقدر بـ 5 دقائق.



ويستقبل لبنان 16 نوفمبر على الملعب نفسه الإمارات خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور، تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».



من جهة اخرى، خسر منتخب الإمارات أمام نظيره الكوري الجنوبي 1-0 في غويانغ ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولي للتصفيات الآسيوية، إذ سجل هوانغ هي-تشان هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 30.



ورفعت كوريا الجنوبية رصيدها إلى 11 نقطة.



وبقيت الإمارات التي فشلت في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي (خسارتان و3 تعادلات) في المركز الرابع مؤقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة لقاء العراق وسورية الذي أقيم مساء الخميس. ولم يجد «محاربو التايغوك» أي صعوبة في تخطي الإمارات رغم اكتفائهم بهدف وحيد، حيث عاند الحظ صاحب الضيافة بعدما أصاب لاعبوه القائم مرتين والعارضة مرة، منها تسديدتان للاعب توتنهام سون هيونغ-مين الذي كان في قمة نحسه بعدما أهدر 4 انفرادات، كما أكد أصحاب الأرض تفوقهم التاريخي، فمن أصل 22 مباراة بينهما منذ 1980، فازت كوريا 15 مرة، مقابل 3 مرات للإمارات و4 تعادلات.



وقال المخضرم اسماعيل مطر (38 عاما) العائد الى تشكيلة الإمارات بعد غياب منذ يناير 2019 وشارك لمدة 81 دقيقة: «كانت المباراة صعبة في أرض كوريا، لكن كان من المفترض أن نتعامل مع المباراة بشكل أفضل، بعدما منحنا منافسنا ركلة جزاء. علينا الآن أن ننسى ما حصل ونفكر في المباريات المقبلة».