أسامة المنصور



أسدل الستار مساء أمس الخميس عن رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الـ 30 بتحقيق البطل القطري ناصر العطية وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على متن سيارة تويوتا هايلوكس لقب الرالي واعتلاء منصة التتويج، ليؤكد رسميا أنه بطل العالم للراليات الصحراوية 2021 رغم أن الجولة الختامية للبطولة ستقام في منطقة حائل السعودية ديسمبر المقبل، اذ ان تتويجه بلقب أبوظبي بمنزلة عبور آمن إلى تحقيق لقب البطولة أثر النتائج الإيجابية التي حققها خلال منافسات هذا الموسم والذي يعتبر الموسم الأخير من عمر هذه البطولة، حيث ستحل علينا في الموسم القادم بطولة «ورلد رالي ريد 2022» التي ينصب التركيز فيها على التقنيات الجديدة والبديلة والتجريبية بما يتماشى مع استراتيجية دعم حماية البيئة وتغير المناخ العالمي والتكنولوجيا والابتكار والممارسات المستدامة.



الجدير ذكره أن رالي أبوظبي في نسختها الـ 30 قد حمل على 6 مراحل بما فيها المرحلة الاستعراضية التي تبلغ مسافتها 2 كم وحملت اسم مرحلة «جزيرة ياس»، أما المرحلة الثانية التي تسمى «ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة» بطول 262.02 كم، فيما بلغت المرحلة الثالثة «أدنوك للتوزيع» بطول 333.43 كم، أما المرحلة الرابعة فكانت باسم «مجلس أبوظبي الرياضي» بطول 293.00 كم، كما حملت المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر الرالي اسم «طيران أبوظبي» 251.98 كم، والمرحلة الختامية التي انطلقت صباح امس فكانت باسم «حلبة مرسى ياس» بطول 162.94 كم.