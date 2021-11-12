عاد المنتخب السعودي بنقطة مهمة من أستراليا بعد تعادله معه سلبيا، امس في الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 فاحتفظ بصدارة مجموعته، معززا حظوظه في بلوغ النهائيات.



وهذه أول مرة يعجز فيها «الأخضر» السعودي عن تحقيق الفوز في الدور الثالث، بعد 4 انتصارات افتتاحية فاحتفظ بصدارة المجموعة الثانية بـ 13 نقطة بفارق 3 عن أستراليا الوصيفة.



وفيما يتأهل منتخبان مباشرة من مجموعتي الدور الثالث إلى النهائيات فإن كل ثالث يخوض ملحقا فاصلا، وعليه تبدو السعودية واثقة الخطى نحو بلوغها كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها. وافتقد المنتخب السعودي الثلاثي الحارس محمد العويس وياسر الشهراني وعبدالله مادو بداعي إصابة البعض وعدم الجاهزية الطبية للبعض الآخر، فيما تعرض الحارس الثاني في المنتخب فواز القرني لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة.



وعول المدرب الفرنسي هيرفيه رينار على عبدالإله العمري وسلطان الغنام والقائد سلمان الفرج وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وسالم الدوسري العائد من جديد، بعد غيابه عن مواجهتي الصين واليابان بسبب الإصابة.



وتحت أمطار غزيرة وأمام جماهير غفيرة في ملعب وسترن سيدني ستاديوم، كان الأستراليون الذين لعبوا على أرضهم للمرة الأولى منذ عامين بسبب تداعيات فيروس كورونا الأفضل في شوط أول دفاعي دون هز الشباك.



وفي الشوط الثاني تألق الحارس السعودي محمد الربيعي بصد كرة خطيرة من مسافة قريبة وزاوية ضيقة لماتيو ليكي (59) ثم أهدر جاكسون إيرفاين كرة غريبة والمرمى مشرع أمامه. تلاها صدة مزدوجة لليامي أمام أوير مابيل ومارتن بويل (65).



وفي نهاية المباراة اقترب السعوديون أكثر من المرمى الأسترالي، فاختبر سلمان الفرج دفاع أصحاب الأرض (75). وسدد بعدها سالم الدوسري من مسافة قريبة صدها قائد أستراليا وحارسها ماثيو راين (81).



وسنحت بعدها فرصة للبديل صالح الشهري من رأسية خطيرة مرت على بعد سنتيمترات من القائم الأيسر (84)، ثم تدخل راين لوقف خطورة الدوسري (85)، فانتهت المباراة بتعادل سلبي. وتحل السعودية على فيتنام الثلاثاء فيما تلعب أستراليا مع الصين في الشارقة، كما فازت اليابان على فيتنام بهدف نظيف لتحافظ على المركز الثالث برصيد ٩ نقاط.