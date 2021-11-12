نظم عمالقة التجارة الإلكترونية في الصين، في مقدمتهم «علي بابا»، أمس «عيد العازبين» لكن بزخم أقل من المعتاد في هذه المناسبة السنوية التي تشهد في العادة حسومات هائلة.



هذا الموعد العالمي الرئيسي لقطاع التجارة الإلكترونية في 11 نوفمبر يثير كل عام في الصين حماسة لدى المستهلكين لطلب ملايين المنتجات بأسعار مخفضة، من أجهزة الكمبيوتر إلى الملابس مرورا بالطعام.



عادة ما تكون هذه الخصومات مصحوبة بحملات إعلامية مكثفة من «علي بابا»، مع شاشة عملاقة تظهر في الوقت الفعلي تطور حجم المبيعات التي تصل عموما إلى عشرات المليارات من الدولارات.



لكن هذا العام تحل المناسبة بخجل من دون إحصاءات مباشرة أو مظاهر احتفالية من جهات كبرى في القطاع مثل «علي بابا» أو منافستها «جي دي.كوم». وقد التزمت وسائل الإعلام الرسمية الصمت بصورة شبه كاملة، بعدما كان الحدث يحتل في العادة صدارة الأخبار.



وتحتفل الصين في يوم 11 نوفمبر (11/11) من كل عام بـ «عيد العازبين»، نظرا إلى تكرار الرقم 1 في هذا التاريخ والذي يرمز إلى العزوبية.