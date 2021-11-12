أعلنت منصة يوتيوب الأربعاء حجب عدد علامات عدم الإعجاب عن مقاطع الفيديو المنشورة على منصتها من الآن فصاعدا، بهدف حماية صانعي المحتوى من المضايقات والهجمات الموجهة.



وأشارت المنصة العملاقة التابعة لمجموعة غوغل، إلى أن مستخدميها سيظل في إمكانهم النقر على زر «لم يعجبني هذا الفيديو»، لكنهم لن يروا عدد علامات عدم الإعجاب على المقطع. أما صانعو المحتوى فسيظل في وسعهم رؤية عدد نقرات عدم الإعجاب في مساحتهم الخاصة «يوتيوب ستوديو» حيث يمكنهم الاطلاع على بيانات مختلفة مرتبطة بقناتهم.



وقالت يوتيوب في بيان «أردنا إنشاء بيئة قائمة على الاحترام وعدم الإقصاء تتيح لصانعي المحتوى تحقيق النجاح والتعبير عن أنفسهم بكل أمان».