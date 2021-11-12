قطع مصري في الستين من عمره أكثر من 3000 كيلومتر على دراجته النارية منطلقا من القاهرة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة مع أصدقائه.



وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحاج إسماعيل عبداللطيف، البالغ من العمر 64 عاما، شارك فرحته مع الأصدقاء عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أنه قام بعمل عمرة بالموتوسيكل، حيث سافر من القاهرة إلى مكة المكرمة، ثم إلى المدينة المنورة، قبل أن يعود مرة أخرى إلى القاهرة.



وأوضحت وسائل الإعلام أن رحلة عبداللطيف استغرقت 6 أيام منذ دخوله المملكة العربية السعودية حتى مغادرتها، حيث شارك من خلال برنامج رياضي يتضمن أداء مناسك العمرة عبر السفر بالدراجة النارية، بعد أن انضم إلى فريق رالي مصري للدراجات النارية، وجهت له الدعوة للمشاركة في رالي مسيرة التضامن العربي بالمملكة، ويضم فرقا من عدة دول عربية.