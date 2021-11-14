محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي فهد الفهد بأنه جرى توقيع عقود إنشاء مشروعات كبرى تشمل مبنى مجلس الإدارة ومبنى إداريا جديدا ومواقف سيارات بالإضافة إلى المشروع الذي طال انتظاره، وهو هدم وإعادة بناء بقالة قطعة 4. وأشار الفهد، خلال مؤتمر توقيع العقود الإنشائية، إلى أنه تم التخطيط لجميع الأنشطة بشكل جيد ومدروس، مع الأخذ في الاعتبار توزيع صافي أرباح للمساهمين 10% وذلك يرجع للمركز المالي للجمعية والمخصصات المالية المحددة مسبقا لتلك الإنجازات. وأضاف: نشكر وزارة الشؤون لتعاونها مع إدارة الجمعية والموافقة على البدء في التعاقد مع الشركات المتخصصة للمشروعات، وهي مشروع المبنى الإداري ومواقف السيارات بقطعة 4 بمساحة 1600م2 بتكلفة 1.195 مليون دينار ومشروع هدم وبناء بقالة قطعة 4 بمساحة 213.5م2 بتكلفة 305 آلاف دينار، ومشروع ترميم وصيانة مبنى مجلس الإدارة بمساحة 1300م2 بتكلفة 552.549 دينارا.



واختتم الفهد بأنه خلال الأيام القليلة تستعد تعاونية مشرف لتنظيم الجمعية العمومية وتوزيع الأرباح.