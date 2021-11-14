محمد راتب



أعلن رئيس جمعية الرحاب التعاونية يوسف الخياري اعتماد أعضاء الجمعية العمومية للتقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية 31 أكتوبر 2020، مشيرا إلى أن عائد الأرباح بلغ 7.052% لأول مرة منذ سنوات، وتم تحويل الأرباح إلى حسابات المساهمين الذين قدموا كتاب الآيبان الخاص بحساباتهم البنكية. من ناحيته، دعا نائب الرئيس بدر الهبيدة المساهمين الذين لم يتقدموا بكتاب الآيبان المعتمد من البنوك لحساباتهم البنكية إلى سرعة تسليمه لقسم المساهمين حتى يتسنى لمجلس الإدارة تحويل الأرباح.



بدوره، أكد أمين السر راشد العزوير أن مجلس الإدارة التزم بكافة التعليمات الخاصة بعقد الجمعية العمومية كوضع المسافات الآمنة وتوفير المعقمات والكمامات وجهاز قياس الحرارة. كما أوضح أمين الصندوق تركي المتلقم أن مجلس الادارة يضع مصلحة المساهمين فوق كل اعتبار، ويأتي ذلك انطلاقا من الاستراتيجية الشاملة الهادفة لتنويع الخدمات وتقوية المركز المالي في الخدمات والأرباح منذ تسلمنا لمهام إدارة الجمعية.