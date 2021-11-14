محمد راتب



أكد رئيس جمعية عبدالله المبارك التعاونية مشعل عبيد الشريف أنه تم اعتماد التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 أكتوبر 2020 من قبل أعضاء الجمعية العمومية بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، لافتا إلى أن نسبة الأرباح المعتمدة 10% لعام 2020 وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث قفزت الأرباح منذ استلام مجلس الإدارة من 2% إلى 10%.



وبين عقب انتهاء الجمعية العمومية أنه جار إيداع الأرباح في حسابات المساهمين بمختلف البنوك بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من الخدمات المتنوعة، شاكرا لوزارة الشؤون حسن تنظيم سير عمل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 8 الجاري.