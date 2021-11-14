محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية د.علي الكندري لـ «الأنباء» أنه سيتم توزيع 12% أرباحا وهي أعلى نسبة على عائد مشتريات المساهمين والحد الأعلى طبقا للقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني، موضحا أن ذلك دليل على قوة المركز المالي للجمعية ونجاح الخطة التسويقية والخدمية.



وأضاف أننا حققنا خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مبيعات بلغت 14.508.903 دينارا، وأما صافي الربح فوصل إلى 1.797.490 دينارا، مبينا أنه من المزمع عقد الجمعية العمومية 7 ديسمبر المقبل، وجار أخذ الموافقات اللازمة لتحديد مقر الانعقاد مع تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بتوجيهات الوزارة، على أن يتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين عبر تحويلات بنكية بعد الانتهاء من العمومية. وأشار إلى أنه جرى افتتاح فرع لوازم العائلة الجديد بحلته المعمارية الرائعة لتوفير جميع متطلبات رواد الجمعية تحت سقف واحد، وهذا يبلور حرص الجمعية على الارتقاء دائما بمستوى خدماتها تجاه المساهمين في المقام الأول، موضحا أنه جار الإعداد والتجهيز لانطلاقة معرض لوازم البر.