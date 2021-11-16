محمد الجلاهمة



قام وكيل وزارة الداخلية وقائد القيادة التنسيقية لحماية الامن الداخلي الفريق الشيخ فيصل النواف، بجولة تفقدية في مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الامن الداخلي، وكان في استقباله مدير مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الامن الداخلي اللواء ركن محمد رافع الديحاني، وقيادات المديرية.



وفي بداية الجولة، استمع الفريق النواف الى ايجاز مرئي عن مهام واختصاصات القيادة التنسيقية، ثم قام بجولة في مركز عمليات القيادة التنسيقية، واطلع على جميع افرعها، واستمع الى شرح عن كل منها والواجبات المنوطة بها، وآلية التعامل مع البلاغات، والتنسيق مع الدوريات الامنية في كل محافظات البلاد عند ظهور أي طارئ.



وشكر الفريق النواف جهود القيادة التنسيقية لحماية الامن الداخلي، مؤكدا اهمية دورها في حماية الجبهة الداخلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة حماية الامن الوطني للكويت.



وأشاد بالدورات والتمارين التي تقوم بها القيادة التنسيقية لحماية الامن الداخلي، وطالب بالمزيد منها بما يخدم رجال الامن كل في موقعه من اجل التعامل مع أي احداث طارئة بكل كفاءة واقتدار.



وشدد الفريق النواف على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الامنية والعسكرية لحماية البلاد من أي كوارث، وذلك من خلال البرامج التدريبية والعمليات المشتركة بينها بما يسهم في انجاز الخطط الموضوعة للتعامل مع كل الاحداث والظروف الطارئة وتحقيق الامن الشامل.



وفي ختام الجولة، أثنى الفريق النواف على الجهود التي يبذلها منتسبو القيادة التنسيقية من خلال عملهم المخلص والدؤوب في حماية الجبهة الداخلية وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد.