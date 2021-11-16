ما بين إنهاء إقامة ومغادرة طوعية وإبعاد إداري من مختلف الجنسيات والغالبية من دولة عربية ودول آسيوية

جميع تصاريح الدخول الصادرة في 2020 سقطت وغير صالحة للاستخدام

وافدون آثروا تسفير عوائلهم وسقطت إقاماتهم والبقاء منفردين داخل البلاد

مبارك التنيب



كشف مصدر أمني مطلع عن ان اجمالي من سقطت إقاماتهم بفعل تواجدهم في بلدانهم للاغلاق او غادورا طوعا بفعل انتهاء اعمالهم او رغبة في الاستقرار في اوطانهم، من المواد 18 (قطاع خاص) و17 (إقامة حكومية) و22 (التحاق بعائل) و20 (عمالة منزلية) و24 (كفيل نفسه)، وكذلك من أبعدوا عن البلاد منذ الاول من يناير 2021 حتى امس 15 الجاري بلغ 316.700 ألفا من جنسيات مختلفة، لافتا الى ان اغلب الاعداد كانت من دولة عربية ومن دولة آسيوية لها جالية كبيرة داخل البلاد ودولتين آسيويتين اخريين، اعداد كبيرة من مواطنيها عمالة منزلية الى جانب أعداد من جنسيات أخرى، مشيرا الى ان اعداد من سقطت اقاماتهم للأسباب نفسها في العام 2020 بلغت 44.124 ألفا.



وعن اسباب ارتفاع اعداد من سقطت اقاماتهم في العام 2021 مقارنة بـ 2020 رغم استمرار جائحة كورونا في العامين السابقين واستمرار الإغلاق، قال المصدر: ربما يعود الأمر الى أن إقامات اعداد من هؤلاء كانت صالحة في 2020 ولكن مع حلول 2021 بدأت تنتهي وسقطت لأسباب عدم قدرتهم على التجديد.



وأكد المصدر ان قطاع شؤون الاقامة قدم تسهيلات كبيرة لمن كانوا خارج البلاد من خلال السماح بتجديد الاقامات «أونلاين»، ووقف سقوط الاقامة بعد مرور 6 أشهر خارج البلاد، موضحا ان اجمالي الاقامات التي تم تجديدها «اونلاين» كانت على النحو التالي: 64.361 الف معاملة اقامة مادة 17 (اقامة حكومية)، و1.212.024 مليون اقامة مادة 18 (اقامة في القطاع الخاص)، و393.466 الف اقامة مادة 20 (عمالة منزلية)، و624.362 ألف اقامة مادة 22 (التحاق بعائل)، و1.466 اقامة مادة 24 (كفيل نفسه)، وذلك وفق احدث احصائية صادرة عن مركز نظم المعلومات في 7 نوفمبر الماضي.



وتابع المصدر: هناك اعداد لا يستهان بها سقطت اقاماتهم بسبب عدم الانتباه إلى صلاحية جواز السفر وشروط وجود صلاحية في الجواز لأكثر من عام، هذا الى جانب اعداد كبيرة سقطت اقاماتهم في العام 2021 لتعطل جهات اعمالهم او الاستغناء عنهم الى جانب وافدين قاموا بتسفير عائلاتهم والبقاء داخل البلاد لتقليص مصروفاتهم.



وأكد المصدر ان جميع من سقطت اقاماتهم وفي حال رغبتهم في العودة الى البلاد عليهم اتباع كل الاجراءات التي تسمح لهم بالدخول فمن كانت اقامتهم التحاق بعائل يجب على الكفيل التقدم بطلبات التحاق بعائل جديدة، وفي حال توافر الشروط المتعلقة براتب الكفيل وعمر الاطفال «اقل من 16 عاما» تصدر لهم سمات التحاق بعائل ويجرون الكشف الطبي ويدخلون وفق الضوابط الصحية من جهة التطعيم المعتمد وغيرها.



وأكد المصدر ان جميع سمات الدخول الصادرة قبل كورونا بكل أشكالها سقطت وأصبحت غير صالحة، مشيرا الى ان هناك وافدين تم السماح لهم بالدخول بزيارات قابلة للتحويل لشرائح محددة كالمدرسين والعاملين في المجال الطبي.



من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية على حسابها، ان خدمة تجديد جواز السفر الكويتي الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية (online) تستلزم الدخول على موقع وزارة الداخلية من الصفحة الرئيسية، والضغط على الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية والموافقة بعد الاطلاع على الشروط والأحكام، مع تسجيل الدخول على حسابك الخاص لوزارة الداخلية وادخال بيانات طلب التجديد، ومن ثم تسجيل بيانات مكان الاستلام لجواز سفرك الحالي والرقم الآلي والعنوان المدون على البطاقة المدنية،



مع امكانية اختيار فترة صلاحية الجواز سفرك الجديد وتحميل صورة جديدة وإضافة توقيع جديد والتأكد من بيانات جواز سفرك الجديد.



وذكرت انه في حال الموافقة تظهر شاشة الدفع الإلكتروني، ومع إدخال البيانات بشكل صحيح تصل لصاحب العلاقة خدمة الرسائل النصية، لاستكمال عملية الدفع للحصول على إيصال الدفع، وبعد اتمام عملية الدفع الإلكتروني بنجاح سيظهر لك وصل استلام جوازك الجديد وموقع الاستلام.