سعودعبدالعزيز



سيطر رجال امن العاصمة على مواطن وشقيقه بعد اطلاق النار في الهواء عقب تهجمهما على رجال الأمن في منطقة الشامية. وقال مصدر أمني «خلال إقامة نقطة للتفتيش تم استيقاف مركبة، ولدى الطلب من قائدها التوقف جانبا للاستعلام وما إذا كان مطلوبا لجهات الأمن او لأحكام قضائية قام بالهرب، وعليه قام رجال النقطة الأمنية بملاحقته حتى منزله وعلى ما يبدو اتصل بشقيقه الذي خرج، وشرع الاثنان في الاعتداء على رجال الأمن وحاول شقيقه تمكينه من الهرب، وهو ما دفع برجال الأمن الى إطلاق أعيرة نارية بالهواء وتمت السيطرة عليهما، وتمت احالة الشقيقين الى مخفر شرطة الشامية بتهمة الهروب من رجال الأمن ومقاومتهم. هذا، ولم تعرف الأسباب التي دعت الشاب إلى الهرب من نقطة التفتيش.