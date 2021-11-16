عبدالكريم أحمد

أيدت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف أمس حكما أوليا قضى بإلزام «فاشينستا» شهيرة بدفع مبلغ 80 ألف دينار تعويضا لأحد أعضاء النيابة العامة عن الأضرار التي لحقت به جراء الإساءة إليه وإلى سمعته خلال تسجيل صوتي.



وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية قد استدعت المدعى عليها فور انتشار تسجيل صوتي منسوب إليها ويتضمن انتقادات لإجراءات مقاضاة مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بقضية غسيل الأموال.



وقررت النيابة حينها إخلاء سبيل المتهمة بكفالة 2000 دينار بعدما قدمت اعتذارا مكتوبا، مؤكدة أن ما بدر منها كان تحت ضغط وانفعال غير مقصود، وقد صدر حكم نهائي بالاكتفاء بمدة الشهر التي قضتها بالحبس.