أمير زكي



تعقيبا على الفيديو الذي تم تداوله صباح امس والذي يظهر مركبة يلتف حولها عدد من الوافدين ومن ثم يقوم شخص على مركبة رباعية بالهروب من التجمع العمالي حوله، قال مصدر أمني مطلع لـ «الأنباء»، انه لم تسجل قضية دهس في الواقعة، ولم يتقدم أحد ببلاغ ولم نتلق معلومات عن إصابة أي من العمال، مشيرا إلى انه بمجرد تداول المقطع تمت متابعة الأمر، وتبين ان الواقعة حدثت في منطقة الفحيحيل، وجرى تحديد صاحب المركبة وتم استدعاؤه، حيث تبين أنه مواطن والذي برر هروبه بأن العمال حاولوا الاعتداء عليه خلال تصفية خلافات مالية فهرب منهم وخلال هروبه اعترضه عمال لم يصب منهم أحد. وجدد المصدر التأكيد على ان أيا من العمال لم يتقدم ببلاغ حتى عصر امس، كما تبين عدم إصابة أحد. وأشار المصدر إلى انه تم التواصل مع «القوى العاملة» وعدد من العمال ومسؤول الشركة التي يعملون بها لتسوية المشكلات بين العمال وصاحب العمل، والتي تمثلت في تأخر تسلم الرواتب.