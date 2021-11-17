عبدالكريم العبدالله



أدرجت وزارة الصحة أطباء طوارئ الأطفال من الكويتيين والوافدين ليكونوا ضمن الزيادة الشهرية (500 دينار) التي وافق عليها ديوان الخدمة المدنية لأطباء «العناية المركزة» و«التخدير» و«الطوارئ».

وذكرت مصادر صحية في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن زيادة الـ 500 دينار ستشمل ما يقارب 200 طبيب طوارئ أطفال، وسيتم إيداعها قريبا في حساباتهم بأثر رجعي من يوليو 2021.

وكانت وزارة الصحة قد بدأت بإيداع الزيادة الشهرية الخاصة لأطباء العناية المركزة والتخدير والطوارئ الكويتيين والوافدين العاملين في المرافق الصحية، والتي تبلغ 500 دينار، في حساباتهم بأثر رجعي اعتبارا من 1 يوليو 2021.