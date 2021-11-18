القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع نشاط مشروع «مستقبل مصر» بحيث يتم تنفيذه في إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوافرة، خاصة الأراضي الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمنزلة قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة. كما وجه الرئيس السيسي بتركيز مشروع «مستقبل مصر» على زراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن الاستفادة من المشروع بإدراج مختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بالنشاط الزراعي، لتحقيق قيمة مضافة لإنتاجية المشروع، وكذلك إنشاء مجمع تصنيع زراعي متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الإنتاج، إلى جانب منظومة المعامل والصوامع والمبردات المطلوبة لعمل هذا المشروع العملاق.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع «مستقبل مصر».



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي ضمن نطاق المشروع العملاق «الدلتا الجديدة» لاستصلاح إجمالي مساحة 2.2 مليون فدان.



واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمشروع «مستقبل مصر» بكل مكوناته.