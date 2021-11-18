القاهرة - ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، بأنه تم البدء في الاستعلام الميداني على الطلبات المسجلة بإعلان سكن لكل المصريين (2)، للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) للمواطنين منخفضي الدخل، الحاجزين بالمشروعات التي يقل عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة.



وأوضح وزير الإسكان أن ذلك يتم مع الاستمرار في عملية فحص وفرز مستندات المواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يزيد عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة، وكذلك مستندات المواطنين متوسطي الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما.



من جانبها، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروعات التي تم البدء في الاستعلام الميداني عن الحاجزين بها، بلغ عددها 49 مشروعا، تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، وتقدم للحجز بها 4650 مواطنا، حيث تم بالفعل إرسال جميع ملفات المتقدمين بها إلى شركات الاستعلام، وسيتم الانتهاء من الاستعلام الميداني عن جميع الطلبات خلال أسبوعين، على أن يتم إرسال الطلبات المقبولة إلى جهات التمويل استعدادا للدراسة الائتمانية وتخصيص الوحدات وإنهاء إجراءات التعاقد والتسليم.



وفيما يتعلق بإعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء (3 غرف وصالة) والتي سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، والخاصة بمتوسطي الدخل فقط، والمطروحة بالمدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، بورفؤاد، فقد أفادت مي عبدالحميد بأنه سيتم فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المسجلة على النظام، والتي سيتم وفقا لها تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات في حالة زيادة عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة بها.



ولفتت إلى أنه فيما يخص المواطنين المنطبق عليهم الشروط سيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المستحقة عليهم - طبقا للمنصوص عليه بكراسة الشروط - بدءا من 1 يناير 2022، وذلك بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات).



وأفادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات.