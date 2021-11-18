القاهرة - هالة عمران



شدد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 الجاري، وكذا عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول التوقيت نفسه.



كما شدد على عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد امس برئاسة د.مصطفى مدبولي، عرض د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا محليا ودوليا، بما في ذلك معدلات التغير في الإصابات عالميا، ونسب الإشغالات في المستشفيات في مصر.



في سياق آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء في الأماكن المقررة كمخرات للسيول.



إلى ذلك، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب في تكبدهم خسائر مالية.



وأوضح المركز، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لشراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة تتسبب في تكبدهم خسائر مالية.