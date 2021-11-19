تخصيص 170 موقعاً وبدء تشغيلها تدريجياً مع تفعيل النظام و25% من الموظفين راجعوا النظام حتى الآن



دارين العلي



أصدر قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء أمس الأول تعميما يلزم من خلاله الموظفين مراجعة المكاتب الإدارية الخاصة بنظام البصمة لإدراج وتعريف وتحديث البصمة الخاصة بهم في النظام الجديد.



وقد حذر التعميم الموظفين من التأخر في المراجعة تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن الحضور.



وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ «الأنباء» ان هذا التعميم يأتي مساندا لتعاميم قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات السابقة بدعوة الموظفين لمراجعة نظام البصمة الخاصة بالوجه الجديد الذي تعمل الوزارة لتفعيله قريبا، لافتة الى انه يوم امس الخميس تم تحديث بصمة 400 مراجع.



ولفت إلى انه خلال شهر من بدء استقبال الموظفين بعد إجراء الاختبارات اللازمة على النظام بلغت نسبة المراجعين للنظام ما يقارب الـ 25% من حوالي 26 ألف موظف يعملون داخل الوزارة وفي المواقع الخارجية.



وأوضح ان تفعيل النظام سيتم بعد الانتهاء من الحصول على جميع البيانات والذي من المفترض ان يتم خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد في أغسطس الماضي.



ولفت إلى انه تمت جدولة مراجعة المكاتب لكل قطاع على حدة سواء في مبنى الوزارة او في المواقع الخارجية وفق مواعيد محددة لموظفي كل قطاع بهدف حسن سير العمل وتخفيف الازدحام.



وشددت المصادر على وجوب مراجعة جميع الموظفين لتعديل بياناتهم مع البطاقة المدنية وبطاقة هويتي دون تأخير، وذلك حرصا على تفعيل النظام في الوقت المحدد والمتوقع قبل فبراير المقبل.



ولفت إلى انه ولهذه الغاية تم تنظيم حملة إعلانية رقمية تحت عنوان حضورك مسؤوليتك يتم تعميمها بشكل متواصل خلال ساعات الدوام رقميا الى وكلاء القطاعات والمديرين ورؤساء الأقسام بهدف تنبيه الموظفين العاملين معهم بضرورة مراجعة المكاتب في الوقت المحدد.



وأوضح ان فريق البصمة يقوم باستقبال الموظفين من الساعة 7.30 الى 1.30م، حيث ان عملية التبصيم تتم خلال أقل من دقيقة وتعريف بصمة الموظف والوجه على النظام، لافتا إلى ان المعينين الجدد لهم جهاز خاص لإدراج بياناتهم وعدم خلطهم مع الموظفين الحالين، وذلك لتسهيل الإجراء وإدخالهم بالنظام القديم والجديد.



ولفت إلى ان النظام أثبت فاعليته ويعمل بكل كفاءة ويمكنه تلافي التزوير الذي كان في النظام القديم، حيث إن أول موقع تم تفعيله هو إدارة مركز نظم المعلومات في العاشر من أكتوبر الماضي وستتبعه المواقع الأخرى بعد اكتمال مراجعة موظفيها، مشيرا إلى انه تم تجهيز عدد 170 موقعا من الأعمال المدنية وبانتظار تفعيل البصمة ليتم التشغيل التدريجي للنظام.