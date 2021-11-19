في شكل معاد تصميمه حديثا، قامت شركة موريس لاكروا بتركيب عيار أوتوماتيكي جديد ذات تصميم مفتوح فريد من نوعه. ووفقا لمهمته في تصنيع ساعات عالية الجودة بأسعار في متناول الجميع، فقد أصبح متجذرا بعمق في الثقافة الحضرية والمعاصرة، أن تقدم «موريس لاكروا» ساعة أيكون الهيكلية الأوتوماتيكية.



وتعتبر الساعات المكشوفة جزءا لا يتجزأ من تاريخ وثقافة موريس لاكروا في صناعة الساعات، إذ تميزت عدة أجيال متتالية من ساعاتها بهذا المبدأ الجرافيكي في علم قياس الزمن.



وتتكون الساعة من تجويف لأجزاء الحركة الداخلية من أجل الاحتفاظ فقط بهيكلها الوظيفي. لا ينفصل ذلك التجويف عن الإطار الجرافيكي، حيث يتميز وجود التجويف بعيدا عن الفراغ حوله حسب إرادة المصمم وروح العصر. وتعد موريس لاكروا من أوائل المستكشفين لهذا الأسلوب، حيث يعود تاريخ هيكل كاليبسو، وهو أول تصميم له، إلى عام 1993. تعمل موريس لاكروا بأسلوب التصميم المفتوح منذ 25 عاما.



وبروح الإبداع المعاصر، قدمت «موريس لاكروا» ساعة أيكون الهيكلية الأوتوماتيكية ذات العديد من الميزات الجديدة. ومن خلال شكل أيكون العريضة، والتي أعيد تشكيلها لإيواء هذا النوع الجديد من الحركة، قامت موريس لاكروا بتصنيعها بعيار ML234 في بداية رحلته الأولى. وهذه الساعة ذات طراز مفتوح وفقا لنمط جديد تماما، مصممة بشكل هادف لهذه الساعة بالذات. وعند مفترق الطرق بين مجموعتين من مجموعات موريس لاكروا، تمزج ساعة أيكون الهيكلية الأوتوماتيكية بين لمحات تصميم أيكون مع مادة صناعة الساعات المميزة لمجموعة ماستربيس. وبما أن إرشادات علامتها التجارية في صناعة الساعات ذات أسعار مناسبة، تقدم دائما نسبة عالية من الجودة والتشطيب والسعر، حيث توفر هذه الساعة قيمة عالية مدركة بشكل فريد.



ميزات وملامح حادة



استنادا إلى تصميم أيكون كوارتز لعام 2016، يميل شكل أيكون الأوتوماتيكية إلى حالة ذهنية أكثر ذكورية وأكثر حدة، وهي حالة أكثر استقطابا أيضا. يبلغ عرضها 45 مم، ولكن سمكها 13 مم فقط، مما يمنحها أبعادا قوية ومتناغمة. الساعة مصنوعة بالكامل من الفولاذ المصقول، والذي يبرز بفضل الأذرع الستة القائمة على موضع زجاجة الساعة، والتي يتم وضعها مرة كل ساعتين. هذه ميزة توقيع لمجموعة أيكون، مثلها مثل شكل الساعة المكون من قطعة واحدة. وخلافا لوجود عروات لسوار الساعة، فيتدلى من الساعة شقين ينزلان على السوار ويشكلان كمنحنى للساعة.



تقدم ساعة أيكون الهيكلية الأوتوماتيكية نظام سهولة التغيير من موريس لاكروا. تسمح هذه المرفقات سريعة التبديل بإزالة السوار بمفرده، في بضع ثوان. على مستوى شكل الساعة، فقد تم تصميم السوار الجلد لاستيعاب الشوكات العمودية الصغيرة، الأمر الذي يتطلب فتح القضبان الزنبركية. وهكذا تم فصل القطعة الطويلة من جلد التمساح مع خياطة سوداء، والتي تتميز بتطعيمات شعار موريس لاكروا من توقيع موريس لاكروا. يقترن بإبزيم ومشبك، والذي يسمح بتعديل الطول بدقة.



التموجات



مصمم بالكامل لساعة أيكون الهيكلية الأوتوماتيكية من عيار ML234 نظام حركة ميكانيكية ذات تعبئة أوتوماتيكية، إنها نتيجة لعملية تعديل جمالية ووظيفية شاملة لعيار ML134، وهي واحدة من أول التعديلات التي خرجت من مصنع موريس لاكروا. وكما هو الحال مع جميع أنظمة الحركة الهيكلية لساعات موريس لاكروا، فقد نشأت من وحي التصميم وليس ذلك بالضرورة. تم بناء وتصنيع هذه الساعة المنظمة من خلال سلسلة من خمس دوائر متحدة المركز، والتي تعمل بشكل قطري خلال الساعة بأكملها. جسر بعد جسر، يتردد من مركز الساعة عند بلوغ الساعة الواحدة.