أسامة أبوالسعود



شارك مدير ادارة التوثيقات الشرعية عضو مجلس ادارة المجلة العربية للفقه والقضاء د.فهد الضاعن ممثل الكويت، في اجتماع مجلس ادارة المجلة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتم في الاجتماع التصديق على محضر مجلس الادارة السابق واعتماد جدول الاعمال.



ووافق المجلس على الاقتراحات المقدمة من الكويت ومنها تعديل اسم المجلة إلى مجلة جامعة الدول العربية للفقه والقضاء وذلك حتى يتسنى الحصول على الاعتماد المعرفي وكذلك لتصبح مجلة محكمة علمية، الأمر الذي من شأنه جعل المجلة قبلة للباحثين والمتخصصين في مجال الفقه والقضاء، كما تم في الاجتماع اعتماد الموازنة الخاصة للمجلة.



شارك في الاجتماع كل من: وزير مفوض ياسر عبدالمنعم مدير ادارة الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية، عبدالله السليمي وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدول بالمملكة العربية السعودية، المستشار هاني حنا سدره نائب رئيس محكمة النقض مساعد وزير العدل بجمهورية مصر العربية، د.جورج سعد من الجمهورية اللبنانية، ود.حسين عبدالحميد سحيب من دولة ليبيا.