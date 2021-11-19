بشرى شعبان



عقدت الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المرأة، حيث اتفقت الدول المشاركة على اختيار الكويت لرئاسة الدورة العاشرة «الحالية»، حيث ستمثل البلاد لمدة عامين وكيل التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري.



وخلال الاجتماع الأول للدورة التي عقدت امس، ركز المجتمعون على التقدم المحرز في قضايا المرأة من قبل الأمانة التنفيذية للاسكوا والدول الأعضاء، وعلى خطط التعافي للبناء على نحو أفضل بعد جائحة كوفيد-19.



وعقدت كذلك ورشة عمل قدمت فيها الاسكوا حزمة من الأدوات، طورتها لدعم جهود تحليل وتصميم السياسات التي تسهم في تحسين واقع المرأة الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ الالتزامات الدولية بموجب اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.