أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية السفير ربيع العدساني أنه تم تحديد مصير 19 شهيدا من الأسرى والمفقودين، وذلك بالتعرف على هوياتهم من خلال استمرار عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية على الرفات التي تم جلبها من العراق لينضموا إلى قائمة شهداء الكويت ممن سبق أن تم الإعلان عن التعرف على رفاتهم.



وقال العدساني إن هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي الغاشم عام 1990 وقد تم جلب رفاتهم من العراق ضمن رفات الشهداء التي سبق الإعلان عن الاستعراف عليها في شهر نوفمبر 2020 وأشهر يناير ومارس ويوليو 2021، وذلك بعد جهود مكثفة تم التوصل من خلالها إلى معلومات تتعلق بمواقع دفن في العراق وتقديم هذه المعلومات إلى اللجنة الفرعية الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي قررت فحص المواقع من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم العثور على رفات هؤلاء الأسرى.



وأكد أن وزارة الخارجية قامت بإبلاغ ذوي هؤلاء الأسرى فور انتهاء عملية الفحص الجيني بنتائج الاستعراف والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.



وأكد أن الوزارة حريصة على إبلاغ ذوي الأسرى عن أي معلومات أو بيانات تتوافر بشأن أسراهم باعتبار أن ذلك حق إنساني وقانوني لهم.



ونوه ببطولة هؤلاء الشهداء التي عكست الروح الوطنية التي يتسم بها أبناء الكويت، حيث ضحى هؤلاء الشهداء بحياتهم ودافعوا بشرف عن أرض الكويت ونالوا شرف الشهادة فسجلوا أسماءهم بحروف من نور في سجل البطولة والفداء.



وأشاد العدساني بجهود الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية التي تقوم بعملية الاستعراف وتحديد مصير الأسرى، موجها الشكر لهذه الإدارة التي تمارس عملها في التعرف على تلك الرفات في ظروف فنية صعبة تتعلق بحالتها بعد مرور سنوات طويلة على عمليات الدفن في العراق، موجها الشكر لهذه الإدارة التي تمارس عملها في التعرف على تلك الرفات في ظروف فنية صعبة تتعلق بحالتها بعد مرور سنوات طويلة على عمليات الدفن في العراق.



ووجه العدساني الشكر للسلطات العراقية ولأعضاء اللجنتين الثلاثية والفرعية الفنية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لجهودهم المبذولة من خلال أعمال اللجنة الثلاثية والفرعية الفنية والتي ساهمت في تحديد مصير هؤلاء الأسرى، معربا عن أمله في انتهاء هذه المأساة الإنسانية، مؤكدا استمرار الكويت في جهودها من أجل تحديد مصير جميع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.



من جانبه، أكد المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان أنه في نطاق اهتمام القيادة السياسية بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحرص وزير الديوان الأميري رئيس مجلس الأمناء بمكتب الشهيد الشيخ محمد العبدالله، فقد تم اكتشاف رفات ١٩ من شهداء الكويت الأبرار، حيث وصل عدد الرفات حتى تاريخه الى 293 من أصل 605.



وأوضح العوفان في تصريح صحافي أنه تم ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولجنة شؤون الأسرى والمفقودين بوزارة الخارجية وقد تم التواصل مع ذوي الشهداء لإبلاغهم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إتمام إيصال رفات من ارتقوا إلى مصاف الشهادة إلى مثواهم الأخير.



وأكد العوفان ان الكويت قيادة وحكومة وشعبا لن تنسى بطولات هؤلاء الأسرى والمفقودين وسيظلون بالذاكرة إلى الأبد، فهؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الكويت وضربوا مثالا رائعا في الوطنية والفداء وسجلوا أسماءهم في سجل الشرف والبطولة بعد أن واجهوا الموت بكل شجاعة من أجل عودة الشرعية إلى الكويت الغالية وشعبها الأبي متضرعا إلى الباري عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



أسماء الشهداء



1- الشهيد بدر مبارك حامد البريعصي



2- الشهيد بدر متعب عبيد المطيري



3- الشهيد حسين علي جاسم الشمري



4- الشهيد خالد دعيج عبدالله الخالدي



5- الشهيد سعد منصور محسن العجمي



6- الشهيد سعود نايف جزاع الديحاني



7- الشهيد سعيد عواض عايد الرشيدي



8- الشهيد صلاح حسين ساير العنزي



9- الشهيد فارس عبدالرحمن فارس المطيري



10- الشهيد فارس محمد دحام العنزي



11- الشهيد فواز بطيحان دغيم المطيري



12- الشهيد محمد حمود عبيد الهوله



13- الشهيد محمد عبداللطيف عبدالعزيز الخراز



14- الشهيد مخلد جبيران شريد الديحاني



15- الشهيد موسى ستار جابر العنزي



16- الشهيد نايف خلف خويدر العنزي



17- الشهيد نايف عواض عايد الرشيدي



18- الشهيد نايف محمل ضيف الله المطيري



19- الشهيد وليد مخلد حامد البريعصي.