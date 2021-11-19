آلاء خليفة



قال رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في «التطبيقي» د.يوسف العنزي إن وفدا من الرابطة مكونا من الرئيس وأمين السر د.بدر الخضري وأمين الصندوق م.رعد الصالح التقوا نائب مدير عام الهيئة للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف د.حسن الفجام، لبحث عدد من القضايا في مقدمتها التعجيل بصرف الفروقات المالية للمترقين مؤخرا بسداد المبالغ الناقصة في الصرف على الدرجة السابقة بمكافأة الفصل الصيفي والراتب والتي سيتم سدادها قريبا من تاريخ اعتماد الترقية للدرجة المستحقة من قبل لجنة الترقيات العليا بالهيئة.



وأضاف العنزي أن الرابطة شددت على أحقية الأعضاء في المطالبة ببدل التأثيث لمن لم يصرفه وضرورة فك ارتباطه ببدل السكن لمن لا يستحق بدل سكن ولم يصرف بدل تأثيث، لافتا الى ان الوفد طالب بوجوب تحديد التخصص النادر مع المتابعة والتحديث في ظل وجود متغيرات بحاجة سوق العمل لتخصصات معينة واعتبارها نادرة.



من جانب آخر، أوضح قيام لجنة متابعة المستحقات المالية للرابطة بتكريم موظفي الإدارة المالية بالهيئة ممن تفانوا مع اللجنة للاستعجال بصرف مستحقات الأعضاء في الفصل الصيفي والإضافي خلال الدورة النقابية الحالية، متمنين لهم دوام التوفيق وهم عالية الصراف، فرح الرفاعي، أيمن صلاح الدين، منال البطحاني، ليلى الهولي، هيا القربه، خلود العنزي، ريم الشمري، محمد خاجه.