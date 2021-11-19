التقى فريق همة التربوي لعام 2021 التابع لكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي.



ومثل الفريق كل من رئيس الفريق د.أحمد الكندري، ورئيسة اللجنة العلمية والثقافية بالفريق د.بدور الصقعبي، وتم بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال مشروع تربوي تنموي يهدف إلى الإسهام في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 من خلال الريادة في تقديم تنمية مهنية مستدامة عن طريق برامج متميزة للطلبة والمعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية بما يلبي احتياجاتهم لتحقيق الجودة الشاملة في ظل مشاركة مجتمعية فاعلة.