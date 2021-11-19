عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اتفاقية بروتوكول تعاون مع هيئة التعليم العسكري في وزارة الدفاع صباح أمس بحضور رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد الطريجي، ومدير التعليم المشترك العميد الركن فيصل دشتي، والمقدم ركن سعد السعيد، والمقدم عبدالكريم الإبراهيم ومن «التطبيقي» مدير عام الهيئة بالإنابة أ.د.جاسم الأنصاري، ونائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة ومدير المعهد العالي للطاقة م.فيصل ضاحي، ومدير المكتب الفني د.نبيل القلاف، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سهام العنزي.



وخلال توقيع العقد تم تبادل الحديث حول سبل التعاون بين الهيئة ووزارة الدفاع في مجال تبادل الخبرات واستحداث برامج دراسية وتدريبية مهمة تخدم المجتمع الكويتي في المجالات الطبية والصحية والفنية والهندسية لسد النقص في المجال العسكري وبناء علاقات وثيقة تمكنهم من تبادل الخبرات والمعايير الأكاديمية ضمن مجالات العمل المشتركة من تخصصات ومشاريع تعليمية من شأنها خدمة المجتمع.