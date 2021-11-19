عبدالعزيز الفضلي



حسمت وزارة التربية رأيها فيما يتعلق بآلية اختبارات الفترة الدراسية الأولى التي ستنطلق في نهاية الشهر المقبل، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الامتحان سيقدم لطلبة المجموعتين «أ» و«ب» في يوم واحد، مشيرة الى انه سيكون دوام طلبة الصف الواحد بالكامل.



وأوضحت المصادر بشكل أدق، أنه على سبيل المثال في المرحلة المتوسط يكون يوم لدوام طلبة الصفين السادس والسابع واليوم الذي يليه لطلبة الثامن والتاسع، منوهة بأنه سيتم توزيع طلبة الصف الواحد على فصلين التزاما بتعليمات السلطات الطبية.



وذكرت المصادر ان الوزارة ابلغت المناطق التعليمية بضرورة الانتهاء من تشكيل اللجان وكذلك التجهيز والاعداد للمطبعة السرية، مشددة على ان تكون الآلية وفق خطة موضوعة.



من جانب آخر، وضمن إطار سعي ادارة المكتبات بوزارة التربية نحو تفعيل دور المكتبات المدرسية وتحقيق أهدافها المنشودة بشأن تخصيص فترة لدخول الأطفال إلى مرفق المكتبة ضمن الجدول الدراسي في رياض الأطفال، عقد التوجيه الفني العام لرياض الأطفال اجتماعا تنسيقيا بحضور الموجه الفني العام لرياض الأطفال نادية المسلم ومدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي، وذلك لمناقشة خطة تفعيل المكتبة المدرسية بمرحلة رياض الأطفال.



وقد أكدت المسلم مخاطبة الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان لتنفيذ آلية المكتبة المدرسية لرياض الأطفال وادراجها ضمن المنهج أو اليوم المدرسي، وتم خلال الاجتماع توضيح اهمية المكتبة المدرسية والدور البارز الذي تقوم به أمينات المكتبة، بالاضافة إلى مناقشة خطة العمل المستقبلية لتسهيل عملية تدشين المكتبة المدرسية من خلال تعاون جميع الأطراف المعنية ودور أولياء أمور الأطفال في هذا الجانب التربوي.



من جهته، بين مدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي انه تم اصدار نشرة في بداية العام الدراسي لتفعيل دور المكتبة المدرسية لتحقيق الأهداف التربوية والمتمثلة في تنمية الميول القرائية ومساندة المناهج الدراسية ودعم الأنشطة والمواهب واثراء معلومات العلم والمتعلم وذلك من خلال التعاون بين الجهات المعنية بوزارة التربية وخارجها.



وأكد الماجدي أن إدارة المكتبات تحرص على متابعة تنفيذ ما جاء بالنشرة الصادرة من قبل وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد بشأن عودة الأنشطة المدرسية وسط تطبيق الاشتراطات الصحية، موضحا أن إدارة المكتبات تسعى إلى توفير العنصر البشري المؤهل لتدشين المكتبة المدرسية بمرحلة رياض الأطفال بالإضافة إلى توفير مصادر المعلومات الحديثة المجازة والمعتمدة من التواجيه الفنية للمواد الدراسية.



كما أشار الماجدي خلال الاجتماع إلى ضرورة تفعيل تلك النشرات الصادرة وأهمية التعاون بين أمينة المكتبة والمعلمة داخل الروضة لتحقيق أهداف المكتبة المدرسية والاستفادة القصوى مما توفره المكتبة للطفل في هذه المرحلة الدراسية.