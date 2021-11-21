عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت وزارة التربية مواعيد وآلية عمل الكنترول لامتحانات الثانوية العامة، لنهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2021/2022، حيث بدأ الكنترول بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني أعماله يوم 14 الجاري على أن يكون تاريخ نهاية النقل بين المدارس والمناطق التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية هو يوم الأحد 28 الجاري، بينما سيتم إغلاق النقل وإعادة القيد في سجل الطالب، وفي يوم الثاني من ديسمبر المقبل ستقوم إدارة المدرسة بسحب كشوف قوائم المتعلمين المتقدمين لامتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى من نظام سجل الطالب ومراجعتها وإرسالها إلى الكنترول بعد اعتمادها على ان يكون آخر موعد لتسلم حالات النقل والترك والشطب وإعادة القيد من المدارس مع إرفاق المستندات لإجراء التعديلات المطلوبة يوم الاثنين 13 ديسمبر، قبل بدء إصدار أرقام الجلوس، وعليه سيكون آخر موعد لاستلام قوائم المتعلمين المتقدمين لامتحانات الفترة الدراسية الأولى يوم الخميس 16 من ديسمبر، في حين ستكون اختبارات الصف الثاني عشر للفترة الأولى خلال الفترة من يوم الأربعاء 12 يناير المقبل حتى الاثنين 24 من الشهر نفسه.



وأوضح وكيل التعليم العام بالإنابة صلاح دبشة في جدول المواعيد الذي أصدره وتلقت «الأنباء» نسخة منه انه من يوم الأحد 19 ديسمبر حتى الخميس 23 منه إجراء امتحانات خارج الجدول ورصد الدرجات ومن ثم سحب كشوف الدرجات (الأعمال - مواد خارج الجدول).



كما سيتم إصدار أرقام الجلوس لمتعلمي الصف الثاني عشر الثانوي يوم الخميس 26 من الشهر المقبل، وسيقوم الكنترول برفعها يوم 29 ديسمبر على موقع الوزارة الخاص به.



وسيقوم الكنترول أيضا في نهاية يوم الخميس 30 ديسمبر برفع كروت اللجان وكشوف المناداة على موقع الوزارة الخاص به ويتم إقفال سجل الطالب على درجات الصف الثاني عشر بنهاية هذا اليوم.



أما يوم الاثنين 3 يناير 2022 فسيقوم الكنترول برفع كشوف نواقص درجات الأعمال ومواد خارج الجدول على موقع الوزارة لمراجعتها من قبل المدارس.



وآخر موعد لاستقبال التعديلات على درجات الأعمال وتسليم كشوف بنواقص الدرجات وإدخالها في الكنترول سيكون يوم الخميس 6 من الشهر نفسه، مع التأكيد على إدارات المدارس بأهمية إدخال الدرجات والأعمال اليومية والاختبارات العملية والنظرية بدقة متناهية والتدقيق عليها واعتمادها حسب التاريخ الموضح بالآلية لتلافي حالات التعديل بعد نقل البيانات للكنترول والتأكد من إدخال البيانات الأساسية للطلبة من مكان الميلاد وتاريخ الميلاد والجنسية والاسم باللغة الإنجليزية وأرقام الهواتف.