المحكمة مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يفترض أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث، فهي مستقلة عن السلطة التشريعية (البرلمان)، ومستقلة عن السلطة التنفيذية (الحكومة، والشرطة). كما تنقسم المحاكم العادية في الكويت إلى ثلاث درجات:

1 - محاكم الدرجة الأولى عدل:

- المحاكم الجزئية، وتختص بالقضايا البسيطة، وتتكون من قاض واحد.

- المحاكم الكلية، وتختص بباقي القضايا، وتتكون عادة من ثلاثة قضاة مع جواز أن تكون بقاض واحد.

2 - محكمة الاستئناف العليا عدل، تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى، وهي تتكون من عدة دوائر وكل دائرة تتكون من ثلاثة مستشارين.

3 - محكمة التمييز عدل، وتتكون من عدة دوائر، وتضم كل دائرة خمسة مستشارين، وتعد أعلى محكمة في القضاء العادي وتنظر في الطعون المقدمة ضد محكمة الاستئناف.

الطالب: نايف طلال فيحان الشريف

تخصص: قانون









