عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية ان نقل الطلبة من مدارس التعليم الخاص الى التعليم العام سيكون عن طريق سجل الطالب فقط دون الحاجة إلى ختم شهادة الانتقال من إدارة التعليم الخاص. جاء ذلك في نشرة اصدرها وكيل التعليم العام أسامة السلطان وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث قال فيها: «بالإشارة إلى الكتاب الوارد من الإدارة العامة للتعليم الخاص وحرصا على تسهيل عملية النقل بين مدارس التعليم الخاص ومدارس التعليم العام. يرجى العلم والعمل بما يلي:



تتم عملية النقل بين المدارس العربية (الأهلية والنموذجية) ومدارس التعليم العام من خلال سجل الطالب دون الحاجة إلى ختم شهادة الانتقال من الإدارة العامة للتعليم الخاص مع تطبيق القرار الوزاري رقم 252/2013 المؤرخ بتاريخ 16/9/2013 للمرحلة الثانوية بشأن نقل الطلبة من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة (ذات المنهج العربي).