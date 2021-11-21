آلاء خليفة



ثمن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات الطلابية للعام الجامعي 2022/2021م، د.سلمــــــان العنزي جهود جميع العاملين في الانتخابات الطلابية وما صاحبها من نجاح كبير في انتخابات كليات العلوم الإدارية والهندسة والبترول والعلوم، موضحا أن طلبة جامعة الكويت على قدر كبير من الوعي النقابي في الالتزام باللوائح وفي اختيار ممثليهم في انتخابات الجمعيات الطلابية، مشيدا بجهود جميع موظفي عمادة شؤون الطلبة العاملين في الانتخابات، والتي أسفرت عن نجاح العملية الانتخابية في الكليات الثلاث الأولى. وبين د.العنزي أن العملية الانتخابية للجمعيات الطلابية مستمرة خلال الأسبوع الجاري على النحو التالي: اليوم الأحد 21 نوفمبر المقبل ستكون في كليتي الحقوق والعلوم الاجتماعية، بينما في كلية الآداب التي حصلت فيها قائمة التآلف الطلابي على تزكية بسبب عدم خوض أي قائمة منافسة فيها، أما يوم الاثنين 22 نوفمبر فستكون في كلية العلوم الطبية المساعدة، ويوم الثلاثاء 23 نوفمبر ستكون في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية العلوم الحياتية، أما يوم الأربعاء 24 نوفمبر فستكون في كلية طب الأسنان وكلية الصحة العامة، والخميس 25 نوفمبر في كلية العمارة، بينما ستكون باقي الكليات التي لم يتم الإعلان عنها بانتظار انتهاء تقاريرها المالية لفتح باب الاقتراع فيها.



وأكد د.العنزي أن العمادة حرصت خلال الانتخابات الطلابية على تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال التشديد على أن يكون جميع الأفراد المشاركين في التنظيم والحضور للانتخابات من المحصنين الذين استكملوا جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، مبينا أنه في حال كان الأفراد غير محصنين فإنه يجب عليهم إحضار شهادة خلو من فيروس كورونا عن طريق عمل مسحة (PCR) بما لا يزيد على أسبوع واحد، كما أن اللجنة تشدد على ضمان ضبط عملية تطبيق الاشتراطات الصحية والتزام الأفراد بارتداء الكمام وتطبيق قواعد التباعد الجسدي أثناء عملية الاقتراع، كما سيتم فحص وقياس درجة الحرارة عند بوابات الدخول للتأكد من الحالة الصحية وتطبيق ذلك عن طريق الكاميرات الحرارية، ومنع دخول الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة أكثر من 37.5 درجة مئوية.