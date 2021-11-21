أكد رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة الشيخ صباح شملان الصباح أهمية منتدى (حوار المنامة 2021) في دورته الـ 17 الذي تستضيفه مملكة البحرين بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية لتبادل وجهات النظر إزاء أهم التحديات التي تواجهها المنطقة.



وقال رئيس الجهاز بالإنابة في تصريح صحافي على هامش مشاركته في المنتدى أمس ان جدول أعمال منتدى (حوار المنامة) للعام الحالي يعكس أهمية العمل الذي قامت به مملكة البحرين لمناقشة اهم القضايا بين المسؤولين المختصين في المجالات الأمنية والدفاعية والسياسية والشرق أوسطية في عدة محاور يشملها المنتدى.



وأوضح ان من أبرز المحاور التي يتناولها المنتدى، هي: السياسة الأميركية للدفاع عن الخليج وعلاقة الخليج مع دول آسيا وإنهاء الصراعات في المنطقة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى اهم القضايا الإقليمية والدولية.



وأعرب رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة الشيخ صباح شملان الصباح عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على استضافة هذا المنتدى الذي اثبت نجاحه على مدى 17 عاما من خلال طرح قضايا في غاية الأهمية تتعلق في الأمن الإقليمي والدولي.



يشار إلى أنه يشارك في منتدى (حوار المنامة 2021) الذي انطلقت فعالياته أمس الأول وتختتم اليوم، نحو 300 شخصية بارزة من كبار المسؤولين في شؤون السياسة والدفاع والأمن القومي وخبراء متخصصين يمثلون أكثر من خمسين دولة، اضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.