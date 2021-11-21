أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية شروط الصلاة في المسجد النبوي الشريف، مؤكدة أنها لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا» ولا تحتاج إلى موعد.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن الصلاة في المسجد النبوي الشريف لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا» ولا تحتاج إلى موعد، ولكن يشترط إبراز تطبيق «توكلنا» وأن تكون الحالة الصحية للشخص «محصنا بجرعتين» ضد فيروس كورونا أو «محصنا متعافيا»، أو «محصنا» بجرعة أولى وأكمل 14 يوما، نقلا عن صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيهما إصدار تصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، داعية إلى متابعة التطبيق باستمرار لإمكانية الحجز حسب الأوقات المتاحة.

ولفتت إلى أن الدخول للمسجد النبوي يتم أيضا بموجب إبراز تطبيق «توكلنا».

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوما من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة وتصريح زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما عبر تطبيقي (اعتمرنا - توكلنا).