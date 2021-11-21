طمأن طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة نشرها البيت الأبيض أمس، أن الرئيس، الذي خضع لفحص بالمنظار للقولون أمس الأول، لايزال لائقا للعمل وقادرا على مباشرة مهامه دون أي تدخل طبي. وكتب كيفن أوكونور طبيب الرئيس في إفادته «لايزال الرئيس بايدن رجلا يتمتع بصحة جيدة ونشاط في عمر 78 عاما، وهو لائق لتنفيذ المهام الرئاسية بنجاح، بما يشمل مهام الرئيس التنفيذي ورئيس الدولة والقائد العام للجيش».



وقال أوكونور إن فحص القولون بالمنظار وجد سليلة بدا أنها حميدة وأمكن إزالتها بسهولة.



وقال الطبيب «من المتوقع الانتهاء من التقييم النسيجي مطلع الأسبوع المقبل»، نافيا أن يكون بايدن أصيب «بسرطان القولون قط».



وكان بايدن قد خضع لفحص روتيني للقولون بالمنظار أثناء وجوده في مستشفى والتر ريد العسكري أمس الأول. وبسبب العملية التي استدعت تخديرا كاملا، نقل بايدن مهام سلطته مؤقتا إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي صارت أول امرأة تتولى سلطة الرئاسة لمدة 85 دقيقة. وقد استأنف بايدن مهامه الرئاسية بعد انتهاء العملية التنظيرية، وصرح للصحافيين لدى مغادرته المستشفى المجاور لواشنطن بأن «نتيجة فحصي الطبي جيدة جدا».



وعند وصوله بعيد ذلك إلى البيت الأبيض، قال الرئيس مبتسما «أشعر بأنني بحال جيدة».



وقالت الرئاسة الأميركية إن رسالتي الرئيس إلى مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب اللتين تعلنان انتقال السلطة هذا وفق الشروط التي ينص عليها الدستور، تم إرسالهما في الساعة 10.10 بتوقيت واشنطن (15.10 ت غ)، وتسلم بايدن صلاحياته مجددا في الساعة 11،35. وكانت المتحدثة السابقة باسم دونالد ترامب ستيفاني غريشام ذكرت في كتاب حديث أن الملياردير الجمهوري خضع أيضا للتنظير نفسه لكنه أبقى الإجراء سريا.



وهيمن على المشهد الأميركي إقرار مجلس النواب خطة إنفاق اجتماعي كبيرة اقترحها بايدن، قبل صدور بيان مقتضب عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في السادسة صباحا.



وقال البيان إن «الرئيس سيخضع لتنظير للأمعاء روتيني» في مركز والتر ريد الطبي قرب واشنطن.



ويهدف هذا الفحص «الروتيني» إلى كشف اي تشوهات في القولون ويشكل جزءا من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين أمس.



اعتمد بايدن في ذلك على التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي ينص على أنه عندما «يعجز» الرئيس عن ممارسة مهامه، ينقل «السلطات والمهام» إلى نائب الرئيس الذي يمارسها حتى يعلن أنه قادر على استئنافها. وأعلن طبيب البيت الأبيض في تقرير صحي مفصل أن بايدن بـ «صحة جيدة» و«يتمتع بالقدرة» على أداء وظيفته رئيسا للولايات المتحدة. وأشار أوكونر إلى أن الرئيس الأميركي يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة.