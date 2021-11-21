أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه احتجز سفينة أجنبية في الخليج تحمل ما وصفه بأنه وقود مهرب.



وذكر أحمد حاجيان القائد بالحرس الثوري أنه تم احتجاز الطاقم المؤلف من 11 فردا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن جنسية السفينة أو الاسم الذي تحمله.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن حاجيان قوله امس «بعد التفتيش عثرنا على أكثر من 150 ألف ليتر من الوقود المهرب». وبثت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية، المقربة من الحرس الثوري، مقطعا مصورا تظهر فيه زوارق سريعة وهي تعترض طريق سفينة وأفراد ملثمون من الحرس الثوري يصعدون إليها.



وكثيرا ما تحتجز إيران سفنا تقول إنها تستخدم لتهريب الوقود في الخليج.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني في 10 الجاري الافراج عن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام كان احتجزها على إثر إحباطه محاولة أميركية لمصادرة نفط إيراني على ما أفاد سابقا.