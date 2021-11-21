عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر ان وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم أصدر قرارا إداريا بشأن تشكيل لجنة للكشف على أعمال العقد رقم هـ ص/ 189 لتنفيذ أعمال البنية التحتية للكويت المرحلة الخامسة عشرة «منطقتي غرناطة وصباح الناصر» بغرض التسلم الابتدائي.



وجاء في المادة الأولى من القرار الإداري: تشكل لجنة فنية للكشف على أعمال العقد لغرض التسلم الابتدائي حسب مستندات العقد برئاسة م.سالم العازمي وعضوية كل من «م.غازي الحربي، عضوا ممثلا عن قطاع الصيانة، وم.تركي المطيري، عضوا ممثلا عن قطاع الصيانة، وم.عبدالله صياح ابوشيبة، عضوا ممثلا عن قطاع الهندسة الصحية إدارة التصميم، وم.علي نصيب عضوا من قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة مقررا «المهندس المشرف». وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من قطاعات الوزارة وعليهم تقديم كل التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز مهمتها. وحسب المادة الثانية من القرار، تجتمع اللجنة بمقر إدارة التنفيذ - قطاع الهندسة الصحية - الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 الجاري وتقوم اللجنة في المكان والزمان المحددين في الإخطار المرسل الى المقاول بالكشف اللازم لغرض التسلم الابتدائي، وذلك بحضور المقاول او من يمثله، فإن لم يحضر هو او من يمثله دون إبداء الأسباب فإن للجنة إجراء الكشف في غيابه ولا يحق له التحفظ على نتائج هذا الفحص.